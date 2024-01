Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Brand in Autowerkstatt von Mitarbeitern selber gelöscht

Kleve (ots)

Am Freitagabend (19. Januar 2024) gegen fünf vor sechs meldeten Mitarbeiter eines Autohauses an der Dieselstraße einen Brand. Die Löschzüge Kleve und Kellen der Feuerwehr Kleve wurden alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte hatten die Mitarbeiter das Feuer in einem Waschraum für Fahrzeuge bereits selber gelöscht. Allerdings mussten zwei Personen dem Rettungsdienst übergeben werden, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Die Feuerwehr kontrollierte den Brandort nach und konnte dann den Einsatz beenden.

