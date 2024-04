Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 29-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kirchhundem (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 18 in Höhe des Stadtteils Arnoldihof ist am Samstag (30. März) gegen 14:40 Uhr ein 29-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr dieser in einer Gruppe, bestehend aus mehreren Motorradfahrern, die Kreisstraße von Kirchhundem in Richtung Fahlenscheid. In einem Kurvenverlauf verlor der 29-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei verletzt er sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

