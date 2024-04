Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tatverdächtiger nach Einbruchversuch in Praxis festgenommen

Iserlohn (ots)

Die Polizei hat am heute Morgen einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen.

Eine aufmerksame Zeugin wurde gegen 5 Uhr durch verdächtige Geräusche wach. Sie blickte aus dem Fenster und sah, wie eine fremde Person auf einem Balkon im ersten Obergeschoss die Tür zu einer Praxis aufhebelte. Sie rief die Polizei. Der Täter war offenbar nicht in die Räume gelangt. Mit Hilfe der Feuerwehr, die eine Leiter anlegte, konnten die Balkone im ersten Obergeschoss abgesucht werden. Offenbar konnte der Täter zunächst flüchten. Die Polizei sicherte Spuren.

Kurz nach 6 Uhr kam ein Polizeibeamter, der keinen Dienst hatte, an der zur Straße An der Isenburg gewandten Gebäudeseite des Gebäudes vorbei. Er sah, dass sich dort jemand auf einem Balkon versteckte und informierte die diensthabenden Beamten. Sie sprachen den Unbekannten von einem Nachbarbalkon aus an. Zu dem Balkon mit der verdächtigen Person bestand keine Zugangsmöglichkeit. Die Feuerwehr rückte erneut aus, diesmal mit der Drehleiter. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter kletterten über die Drehleiter auf den Balkon und nahmen den 42-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Er wurde zur Polizeiwache gebracht und wird heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. (cris)

