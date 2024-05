Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spielplatzstreit

Drogenfahrt endet in Widerstand

Automat geknackt

PKW beschädigt

Iserlohn (ots)

Streit auf dem Spielplatz

Nachdem es am Mittwochabend Streit zwischen Kindern am Spielplatz am Tannenweg gab, schalteten sich auch die Eltern ein. Dies endete in einem Konflikt, bei der 22 und eine 36 Jahre alte Frau aneinandergerieten. Die Folge: Die 22 - Jährige wurde zu Boden gerissen und bekam einen Schlag und einen Tritt zu spüren, die 36 Jahre alte Gegenseite berichtete dies andersrum. Gegen beide Seiten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen können der Polizei Iserlohn unter 02371 91990 mit Hinweisen dienen.

Fahrradkontrolle führt zu Ingewahrsamnahme Am Dienstagabend um kurz vor 23 Uhr stellten die Iserlohner Beamten An der Schlacht fest, dass ein 31 Jahre alter Wohnungssuchender mit seinem BMX Fahrrad ohne Beleuchtung mit starken Schlangenlinien die Straße in falscher Richtung befuhr. Nach mehrfacher Aufforderung, zwecks einer Kontrolle anzuhalten, geschah dies dann nach einem kurzweiligen "Fluchtversuch" auf dem Fahrrad am Bilstein. Hier wollte der Radfahrer seine Personalien nicht nennen und fing an, wild zu gestikulieren. Schließlich hob er das Fahrrad über den Kopf, spuckte in Richtung der Polizisten und rannte davon, um sich dann wieder schnell auf das Fahrrad zu setzen. Bei diesem erneuten "Fluchtversuch" hielten ihn die Beamten fest, was dazu führte, dass der 31 Jahre alte Radler anfing, nach diesen zu schlagen. Mit den dazugestoßenen Beamten wurde er dann mit Handschellen an den Armen zur Wache verbracht, wo ein Drogentest positiv verlief. Wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eine Anzeige gefertigt und dem 31 - Jährigen Blut durch einen Arzt abgenommen, zudem konnte seine Identität durch erkennungsdienstliche Maßnahmen festgestellt werden. Auf Grund seines aggressiven Verhaltens wurde er zur Verhinderung von weiteren Straftaten über Nacht in das Polizeigewahrsam Iserlohn verbracht, wo er am folgenden Morgen wieder entlassen wurde. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

PKW beschädigt

Die Heckscheibe eines am Wolfskoben geparkten PKWs wurde zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen eingeschlagen. Die Polizei Iserlohn bittet um Hinweise unter 02371 91990.

Diebstahl aus Automaten

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde ein Verkaufsautomat an der Baarstraße nahe des Hombrucher Weges mit einem Stein eingeworfen. Durch die kaputte Scheibe konnten Verkaufsartikel entwendet werden, die Polizei bittet um Hinweise. (lubo)

