POL-F: 240912 - 0898 Frankfurt - Gelnhausen: Vermisstensuche nach Rishan Aleba

(fg) Wo ist Rishan Aleba aus Freigericht? Das fragt derzeit die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17-Jährigen. Die Vermisste wurde zuletzt am 2. September 2024 gesehen. Sie ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Letztmalig Kontakt mit der Vermissten bestand am 4. September per Messengerdienst.

Die Vermisste spricht kein Deutsch, ist etwa 1,55 Meter groß und hat schwarze, lange Haare. Zur Kleidung, welche die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Informationen vor. Sie könnte sich in Gelnhausen oder Frankfurt aufhalten.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

