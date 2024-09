POL-F: 240912 - 0897 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall - kurzzeitige Vollsperrung

Frankfurt (ots) - (ha) Die am 09.September 2024 veröffentlichte Fahndung nach einem vermissten 77-Jährigen wird hiermit zurückgenommen. Polizeibeamte konnten ihn wohlbehalten antreffen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte ...

