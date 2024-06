Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag (15. Juni) gegen 18:10 Uhr auf der L 697 in Höhe der Ortslage Neuenhof ereignet. Zunächst befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin die Straße in Richtung Plettenberg. Ihr folgte ein 33-jähriger Motorradfahrer. Die Autofahrerin beabsichtigte, nach links in eine Haltebucht einzubiegen. Dafür bremste sie ihr Fahrzeug ab. Der ihr folgende Motorradfahrer fuhr daraufhin auf das Heck des Pkw auf. Er stürzte und verletzte sich. Der 33-Jährige wurde vor Ort durch Sanitäter behandelt. Zudem brachte ein Rettungswagen die Autofahrerin und ein im Auto befindliches, sieben Jahre altes Kind für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Schaden im vierstelligen, an dem Auto im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell