Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Beschädigungen an Pkw gesucht

Lennestadt (ots)

Zwischen Sonntag (9. Juni, 13:20 Uhr) und Montag (10. Juni, 1 Uhr) haben unbekannte Täter einen Pkw in der Hasterbergstraße in Halberbracht beschädigt. Dabei parkte eine Fahrzeugführerin ihren weißen Nissan Qashqai am rechten Fahrbahnrand. Als sie zu dem SUV zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Außenspiegel, der Lack und die Heckklappe beschädigt wurden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Diese nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02761-9269-6223 entgegen.

