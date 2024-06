POL-OE: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Attendorn (ots) - Ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw hat sich am Donnerstag (13. Juni) gegen 08:05 Uhr in Höhe der Einmündung Windhauser Straße / Hansastraße ereignet. Dabei fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Auto die Straße in Richtung Windhausen. Vor einer Ampel bremste sie ihren Pkw ab. Eine hinter ihr fahrende 37-jährige Autofahrerin fuhr daraufhin auf den abbremsenden Pkw auf. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall ...

