POL-OE: Vorsicht beim Kauf von (EM-)Tickets im Internet

Kreisweit (ots)

Die Fußball-Europameisterschaft hat am Freitag (14. Juni) begonnen. Durch die Erfolge der Mannschaft, die man jeweils unterstützt, kommt auch der Wunsch auf, noch Tickets für die begehrten Spiele zu ergattern. Dabei erfreuen sich vor allem Online-Portale wie "Kleinanzeigen" großer Beliebtheit. So wollte in der vergangenen Woche ein 36-Jähriger im Internet Tickets für ein Spiel der türkischen Nationalmannschaft kaufen. Er überwies den Kaufbetrag per "PayPal" auf das Konto eines Anbieters, erhielt jedoch die Karten nicht. Schließlich brach der Kontakt zum Verkäufer ab, sodass der Geschädigte sich entschied, Anzeige zu erstatteten.

Dies ist kein Einzelfall: Onlinebetrug ist vielfältig und findet auf verschiedenen Plattformen statt. Die Polizei rät daher, Karten immer auf offiziellen Ticketbörsen zu kaufen oder alternativ Bezahlungsmöglichkeiten zu nutzen, bei denen ein Käuferschutz gilt. Dies können zum Beispiel die Bezahlfunktion von "Kleinanzeigen" oder die Option bei PayPal "Geld senden für Waren und Dienstleistungen" sein.

Weitere Informationen zum sicheren Online-Einkauf finden Interessierte hier: https://olpe.polizei.nrw/presse/internetbetrug-ist-vielfaeltig.

