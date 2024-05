POL-PDKL: Fahrt unter Drogeneinfluss

Landstuhl (ots) - Am Freitag kam es am MVZ in der Kaiserstraße in Landstuhl in der Zeit von 09:45 bis 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Der Geschädigte parkte seinen VW Golf im unteren Teil des Parkplatzes auf der dortigen Zufahrt in Längsaufstellung. Vermutlich beim Rangieren stieß ein anderes Fahrzeug gegen das linke Heck des geparkten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1500 ...

