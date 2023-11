Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf - Diebstahl mehrerer Geldbörsen aus Gastwirtschaft

Bad Gandersheim (ots)

Am Samstag, den 25.11.2023 kam es in einer Gastwirtschaft in 37581 Bad Gandersheim OT Harriehausen zu einem Diebstahl mehrerer Geldbörsen aus einer dortigen Gastwirtschaft. Der Tatzeitraum kann auf den frühen Nachmittag zwischen 13:30 Uhr - 14:30 Uhr eingegrenzt werden. Dabei wurde das Gebäude, in dem sich sowohl die Räumlichkeiten der Gastwirtschaft, als auch private Wohnungen befinden, durch bislang unbekannte Täterschaft durch einen Seiteneingang betreten und mehrere Geldbörsen mit persönlichen Dokumenten, sowie Bargeld im niedrigen, vierstelligen Bereich entwendet. Durch die Polizei Bad Gandersheim konnten keinerlei Spuren festgestellt werden, die auf eine gewaltsame Öffnung der Türen schließen lassen. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen und dem Tathergang geben können oder die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Ortschaft gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeikommissariat in Bad Gandersheim zu melden. (Ham)

