POL-NOM: Vollsperrung vor Dannhausen wegen Bergungsarbeiten

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, OT Dannhausen, Landstraße 489 zwischen Ackenhausen und Dannhausen; 25.11.2023, 02:17 Uhr bis 15:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird der Polizei in Bad Gandersheim um 02:17 Uhr gemeldet, dass eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine zur Rübenernte aufgrund von schlechten Straßenverhältnissen beim Abbremsen von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stehen gekommen ist. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt. Die Arbeitsmaschine wird dabei beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Es entsteht kein weiterer Schaden. Für die schwierige Bergung von 06:50 Uhr bis 15:30 Uhr wird der betroffene Abschnitt der L489 in Zusammenarbeit mit der Polizei Bad Gandersheim komplett gesperrt. Eine Verkehrsrundfunkmeldung zur Sperrung wird durch die Leitstelle der Polizei in Göttingen abgesetzt. (kl)

