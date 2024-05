Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwerer Verkehrsunfall

Rockenhausen (ots)

Am 16.05.2024 gegen 21.20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 48 zwischen Rockenhausen und Imsweiler ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Ein 19-jähriger Fahrer aus dem Donnersbergkreis kam in einer Linkskurve mit seinem Mazda von der Fahrbahn ab und stieß mit dem entgegenkommenden VW-Golf zusammen. Anschließend kollidierte er noch mit einem Opel-Insignia. Der Fahrer des VW-Golf verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Opel erlitt leichte Verletzungen. Weiterhin wurde durch den Zusammenstoß die Beifahrerin des Verursachers schwer verletzt. Die verletzten Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht An allen drei PKW entstand Totalschaden. Diese wurden abgeschleppt. Bei dem Verursacher konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt.

Die Bundesstraße 48 war während der Unfallaufnahme von 21.45 Uhr bis 02.15 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehren Rockenhausen, Imsweiler und Gehrweiler waren mit 30 Kräften im Einsatz. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell