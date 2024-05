Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Heckscheibe eines PKWs eingeschlagen

Kusel (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag die Heckscheibe eines PKWs ein. Der Mitsubishi Outländer wurde am Nachmittag des 14. Mai 2024 auf einem Privatgrundstück in der Homburger Straße 27 abgestellt. Die Polizei Kusel bittet nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat liefern können, unter der 06381/919-0 anzurufen oder eine E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu senden. |pikus

