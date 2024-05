Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagabend teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass ihm eine andere Autofahrerin in Winnweiler die Vorfahrt genommen habe und ein Unfall nur durch starkes Bremsen verhindert werden konnte. Danach sei die Frau in Schlangenlinien weiter und mehrfach beinahe gegen die Schutzplanken gefahren. Das Fahrzeug und die Fahrerin wurden kurz darauf von einer Polizeistreife an der Halteranschrift angetroffen. Die eingesetzten Beamten stellten bei der 42-jährigen Frau starken Alkoholgeruch sowie deutliche Ausfallerscheinungen fest. Da sie einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde sie zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht. Dabei leistete sie Widerstand, so dass die Maßnahmen mit Zwang durchgesetzt und sie auch gefesselt werden musste. Gegen die Frau wurden Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gestellt. |pirok

