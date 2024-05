Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher von Bewohnerin verjagt

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Eine 60-Jährige stört am Samstagmorgen einen Gauner beim Einbruch in ihre Wohnung. Die Meisenheimerin hielt sich gegen 9:00 Uhr in ihrer Wohnung auf, als sie ein Rütteln und Klopfen an ihrer Terrassentür bemerkte. Erschrocken musste sie feststellen, dass ein junger, dunkel gekleideter Mann mit Sonnenbrille und einem Halstuch im Gesicht gerade versuchte, die Tür aufzuhebeln. Der Einbrecher bemerkte die Bewohnerin und ergriff prompt die Flucht. Gestohlen wurde letztendlich nichts.

Zuvor hatte eine weitere Bewohnerin des Hauses beim Verlassen des Anwesens das Garagentor offenstehen gelassen. Vermutlich nutzte der Einbrecher diese Gelegenheit, um so durch eine Tür der Garage hinter das Haus zu gelangen. Mutmaßlich im Glauben, dass das Haus nun verlassen sei, versuchte er sein Glück. Erfreulicherweise vergeblich.

Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei Lauterecken unter der Rufnummer 06382-9110 entgegen.

Die Polizei rät: Verschließen Sie beim Verlassen des Hauses zu jeder Tageszeit alle Türen, Fenster und Tore. Geben Sie Einbrechern keine Chance! |pilek

