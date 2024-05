POL-PDKL: Diebstahl eines Rucksacks

Bruchmühlbach-Miesau/OT Miesau (ots) - Zwei junge Männer verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unbefugten Zutritt in den Miesauer Wasserturm. Zuvor brachen sie gewaltsam mehrere Türen auf. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand Sachschaden. Sollten in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr in diesem Bereich verdächtige Personen aufgefallen sein, ...

mehr