POL-PDKL: Eine Fahrt, zwei Verstöße

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Eine 60-Jährige stört am Samstagmorgen einen Gauner beim Einbruch in ihre Wohnung. Die Meisenheimerin hielt sich gegen 9:00 Uhr in ihrer Wohnung auf, als sie ein Rütteln und Klopfen an ihrer Terrassentür bemerkte. Erschrocken musste sie feststellen, dass ein junger, dunkel gekleideter Mann mit Sonnenbrille und einem Halstuch im Gesicht gerade versuchte, die Tür aufzuhebeln. ...

