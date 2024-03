Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Kretzhaus (ots)

Am Dienstagabend befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Lahnstein die L 254 aus Richtung Notscheid kommend in Fahrtrichtung L 253 in Kretzhaus. An der Einmündung zur L 253 übersah er die querende Straße und fuhr mit dem Pkw geradeaus über den Bürgersteig, kollidierte mit einem Mast und landete in der Böschung. Der Pkw wurde stark beschädigt, der Fahrer verletzte sich leicht. Nach dem Unfall meldete er sich bei einer in der Nähe wohnenden Verwandten, welche den Verursacher und die Insassen zunächst von der Unfallstelle weg brachte. Im Anschluss informierte sie einen Abschleppdienst, um den Pkw bergen zu lassen. Dieser wiederum infomierte die Polizei in Linz, welche dann zur Unfallstelle eilte. Nach anfänglichen Widersprüchen von Seiten der Frau konnte der Unfallhergang und der Verursacher ermittelt und kontaktiert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und wegen dem Verdacht der Strafvereitelung.

