POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Wissen (Sieg) (ots) - Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Wissen einzuparken. Bei diesem Einparkvorgang stieß er mit der linken Fahrzeugtüre gegen die hintere Stoßfängerkante des bereits dort abgestellten Pkw einer 60-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiwache Wissen PHK ...

