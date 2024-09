Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240913 - 0900 Frankfurt - Innenstadt: Hakenkreuzschmiererei an Wohnhaus

Frankfurt (ots)

(ha) Ein Hausbewohner bemerkte am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 16:20 Uhr ein ca. 2x2 cm großes Hakenkreuz, welches mit einem Bleistift an die Wand eines Hauses in der Frankenallee geschmiert wurde.

Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige auf, unmittelbar danach entfernten sie die Schmiererei. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen bezüglich des Verursachers aufgenommen.

