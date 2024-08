POL-OH: Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Diebstahl von E-Bike aus Gartenhütte

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Alsfeld. Ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Leusel wurde am Dienstag (27.08.) zum Ziel unbekannter Täter. Zwischen 7.45 Uhr und 13 Uhr öffneten die Unbekannten gewaltsam die Haustür des Gebäudes. Ob sie die Räumlichkeiten anschließen betraten oder aus noch unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung abließen, ist derzeit unklar. Entwendet ...

mehr