Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Leusel wurde am Dienstag (27.08.) zum Ziel unbekannter Täter. Zwischen 7.45 Uhr und 13 Uhr öffneten die Unbekannten gewaltsam die Haustür des Gebäudes. Ob sie die Räumlichkeiten anschließen betraten oder aus noch unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung abließen, ist derzeit unklar. Entwendet wurde nach momentanen Informationen nichts. Die Einbrecher verursachten jedoch Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell