POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Fulda. Am Dienstag (27.08.) wurden dem Polizeipräsidium Osthessen um 16:44 Uhr Schüsse auf dem Bahnhofsvorplatz gemeldet. Nach derzeitigem Sachstand der Ermittlungen gerieten 4 männliche Personen zuvor in Streit und in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben wurden. Dabei gelang es ...

mehr