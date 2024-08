Werdohl (ots) - Im Bereich Hesewinkel sind von Montag auf Dienstag Unbekannte in eine Gartenhütte eingestiegen. Sie haben dafür ein Fenster beschädigt und gelangten so in das Innere, entwendet wurde jedoch nichts. Die Polizei sucht Zeugen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

