POL-MK: Pfanddiebe und Sprayer

Kierspe (ots) - Aus einem Rohbau an der Talstraße wurden in der Nacht auf Dienstag mehrere Werkzeuge entwendet, die Täter durchsuchten die Baustelle und die Kellerräume. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen, die Tatzeit lag zwischen 17 und 7 Uhr. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

