POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Werdohl (ots) - Heute Nachmittag ist ein zweijähriges Kleinkind in die Lenne gestürzt. Die Familie hielt sich auf dem Biwakplatz Kettling auf, als das Kind gegen 15.20 Uhr in den Fluss fiel. Es wurde geborgen und konnte wiederbelebt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Zweijährigen in ein Krankenhaus. Weitere Angaben sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr