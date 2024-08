Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Schul-Schwimmhalle: Brandstiftung

Halver (ots)

Nach einem Brand in der Schwimmhalle der Realschule an der Humboldtstraße ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Kurz nach 7 Uhr entdeckte der Hausmeister die völlig verrauchte Halle. Dort laufen im Moment Renovierungsarbeiten. Die Feuerwehr lüftete den Raum. Die Polizei untersuchte den Brandort. Offenbar wurde an mehreren Stellen von außen Brandbeschleuniger in die Halle geworfen. Das Feuer setzte Material in Brand, fand aber offenbar nicht ausreichend Nahrung und war bereits erloschen, als die Feuerwehr eintraf. Die Polizei wertet Kameraaufnahmen vom Schulgelände aus, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Unabhängig davon werden Zeugen gebeten, möglicherweise verdächtige Beobachtungen zu melden. Erst im vergangenen Februar hatten Unbekannte einen Container in Brand gesetzt, der an der Außenwand der Schwimmhalle stand. Der Ruß richtete erheblichen Schaden im Gebäudetrakt an. Der heute entstandene Schaden liegt voraussichtlich im vierstelligen Bereich. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell