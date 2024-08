Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände und Widerstand führen ins Gewahrsam

Diebe unterwegs

Lüdenscheid (ots)

Containerbrände und Widerstand führen ins Gewahrsam Drei Mal wurden der Polizei brennende Müllcontainer gemeldet. Von Montag auf Dienstag brannte es zunächst um 19 Uhr an der Friedrichstraße, um 23:30 Uhr ebenfalls an der Friedrichstraße und um 00:30 Uhr an der Wilhelmstraße. Die Feuerwehr erschien zum Löschen. Um kurz nach 2 Uhr wandte sich dann die 22 Jahre alte Tatverdächtige aus Lüdenscheid selbst an den Notruf und räumte die Feuerlegung ein. Zudem tätigte sie unwahre Angaben zu angeblichen Randalierern, die eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen nach sich zieht. Vor Ort wurde sie dann an der Glatzer Straße in Gewahrsam genommen, sie bedrohte auf der Lüdenscheider Wache die Einsatzkräfte und leistete Widerstand. Es folgen daher Anzeigen wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die alkoholisierte Lüdenscheiderin wird nach Ausnüchterung entlassen.

Werkzeuge entwendet

Mitarbeiter eines Handwerksunternehmens haben am Montag um 12:30 Uhr ihren Lieferwagen am Brockhauser Weg abgestellt und das Fahrzeug kurzzeitig verlassen. Womöglich war es nicht richtig verschlossen, die Polizei ermittelt. Nachdem sie zurückkehrten fehlten diverse Elektrowerkzeuge aus dem Laderaum. Ein weißer Transporter mit zwei Männern, der zuvor danebenstand, war ebenfalls nicht mehr da. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. (lubo)

