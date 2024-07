Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen gesucht

Gummersbach (ots)

In der Talbeckestraße in Gummersbach-Becke ist eine 27-jährige Autofahrerin am Donnerstag (4. Juli) von der Fahrbahn abgekommen. Nach ihren Angaben kam ihr um 17:10 Uhr, als sie von Dahl kommend in Richtung Becke fuhr, in einer Linkskurve ein schwarzer Kastenwagen entgegen. Da er sehr weit links fuhr, musste sie nach rechts ausweichen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und ein Reifen prallte gegen die Fahrbahnkante. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die 27-jährige Fahrerin aus Gummersbach blieb unverletzt. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Kastenwagens entfernte sich in Richtung Dahl. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

