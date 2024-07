POL-GM: Vandalen beschädigten Bushaltestelle

Hückeswagen (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (02./03. Juli) in die Lagerhalle einer Firma an der Röntgenstraße ein. Durch eine Seiteneingangstür gelangten sie in die Halle und entwendeten dort Kabelmaterial. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

