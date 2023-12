Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss: Am Samstag, den 09. Dezember 2023, gegen 15. 40 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er auf der A 369 in Richtung Bad Harzburg unterwegs sei. Er habe beobachtet, dass ein vorausfahrender Pkw in starken Schlangenlinien fahre. Aufgrund der Angaben des Zeugen konnte das Fahrzeug dann durch die eingesetzten Beamten in Vienenburg auf einem Parkplatz angetroffen und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 33jährigen Mann aus Bad Harzburg. Ein Test mit einem Atemalkoholmessgerät blieb negativ. Der Urinschnelltest zeigte jedoch positives Ergebnis, so dass eine Blutentnahme zur weiteren Bestimmung der Drogenbeeinflussung angeordnet wurde. Es folgte die Beschlagnahme des Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Diebstahl aus Verkaufshütte:

Am Sonntag, den 10. Dezember 2023, in der Zeit von 00.00 Uhr bis zur Feststellung um 05.42 Uhr, hatte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Verkaufshütte in der Fußgängerzone im Bereich des Karl-Franke-Platzes verschafft. Hier entwendete er den Inhalt einer Geldkassette.

Anzeige wegen Taschendiebstahl:

Ein 75jähriger Kunde hielt sich am Freitag, den 08. Dezember 2023, gegen 15.25 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in Bad Harzburg, Am Güterbahnhof, auf. Hier wurde ihm nach dem Bezahlen und Passieren des Kassenbereiches durch einen bislang unbekannten Täter unbemerkt die Geldbörse aus der Jacke gestohlen. Kurze Zeit später bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse und meldete sich bei der Polizei.

Zeugen, die weitere Hinweise zu den Diebstählen in Bad Harzburg geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

