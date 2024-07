Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Am Mittwoch (03. Juli) um 11:15 Uhr fuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki von dem Gelände eines Reifenhändlers auf die Gladbacher Straße in Wipperfürth. Dabei brach das Hinterrad des Fahrzeugs aus und der Kürtener geriet auf den Grünstreifen, wo er stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

