Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung die sich am 14.05.2024 zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Peiser am Schlachthof in Nienburg ereignete.

Bislang unbekannter Täter warf vermutlich einen Stein gegen ein Metallteil am Zaun. Daraufhin könnte dieser Stein von dem Metallteil abgeprallt und gegen die Windschutzscheibe eines Chevrolet geflogen sein.

Sowohl das Metallteil des Zaunes als auch die Scheibe des Pkw wurde beschädigt.

Der 60-jährige Fahrzeughalter aus Estorf meldete die Schäden bei der Polizei.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-97780 zu melden.

