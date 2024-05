Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "Achtung Auto"

Präventionsaktion mit dem ADAC

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hoya (ots)

Am 14. Und 15.5. fand erneut das Präventionsprojekt "Achtung Auto!" bei bestem Wetter am Schulzentrum Hoya statt. In Kooperation zwischen ADAC und Polizeikommissariat Hoya konnten die fünften Klassen der Marion-Blumenthal-Oberschule erleben, wie sich ein Pkw beim Bremsvorgang verhält, wie lang der Bremsweg werden kann und wie der Anhalteweg berechnet wird. In mehrere praktischen Versuchen konnten die Kinder selber einschätzen, wie schnell das Fahrzeug zum Stehen kommt und sogar am eigenen Leib erfahren, wie sich eine Gefahrenbremsung anfühlt. Die Schülerinnen und Schüler waren sehr interessiert und konnten sich ihre Fragen von den Mitarbeitern des ADAC beantworten lassen. Am 28. Und 29.5. wird auch das Johann-Beckmann-Gymnasium mit seinen Fünftklässlern an der Aktion teilnehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell