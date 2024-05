Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brandstiftung in der Feldmark zwischen Algesdorf und Beckedorf - Zeugen gesucht

Algesdorf (ots)

(he.) Ein aufmerksamer Zeuge und Angehöriger der Feuerwehr befuhr mit seinem PKW die B65, er bemerkte im Buschwerk zwischen Algesdorf und Beckedorf (auf der Algesdorfer Seite der B65) eine starke Rauchentwicklung. Der Zeuge löschte die Brandstelle. Am Brandort wird in einer Entfernung von ca. fünf bis zehn Meter eine zweite, bereits erloschene Brandstelle wahrgenommen. An der Brandstelle wurden Papierreste festgestellt, die darauf schließen lassen, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Nach dem Ablöschen, wurde an der Brandstelle Elektroschrott festgestellt, es ist davon auszugehen, dass der Schrott auf diesem Weg entsorgt werden sollte. Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich telefonisch unter 05723-74920 zu melden.

