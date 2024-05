POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Bad Nenndorf (ots) - (he.) Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zu zwei Diebstählen von Traktoren, die in der Zeit vom 13.05.24, 10 Uhr und dem 14.04.24, 17 Uhr wurden von dem Gelände der Schaumburger Landmaschinen Technik in Bad Nenndorf entwendet wurden. Bei den Traktoren handelt es sich um 2 Fahrzeuge des Herstellers TYM Branson, ein Traktor in rot, ...

