Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz wegen vergessener Pfanne auf Herd

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.03.2024, kurz nach 21.00 Uhr, wurde die Feuerwehr nach Ötlingen in die Dorfstraße gerufen. In einem Wohnhaus sei ein Rauchmelder akustisch wahrnehmbar. Wie sich wohl herausstelle verließ die Bewohnerin ihre Wohnung und vergaß eine Pfanne mit Essen, welche auf der eingeschalteten Herdplatte stand. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, was den Rauchmelder und die Feuerwehr auf den Plan rief. Es kam zu keinem offenen Brand. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell