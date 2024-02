POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen Polizei hat Temposünder im Blick

Geldern (ots) - Am Freitag (2. Februar 2024) kam es in der Zeit von 09:15 Uhr und 09:45 Uhr am Südwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau aus Kevelaer hatte einen grauen Seat Ateca auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit abgestellt und musste nach Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im vorderen Bereich der Fahrerseite feststellen. ...

mehr