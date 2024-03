Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 21.03.2024, gegen 14.40 Uhr befuhr ein Kleintransporter eines Paketzustellers die Breitenfeldstraße in Kenzingen und wollte nach links auf ein Firmengelände einbiegen. Aufgrund des großen Wendekreises fuhr der Sprinter zum Ausholen in den rechts angrenzenden Grünstreifen und lies vor dem Abbiegen mehrere Fahrzeuge vorbei. Während ein Pkw ebenfalls an dem Sprinter vorbeifahren wollte, fuhr dieser auf die Fahrbahn um nach links in das Firmengelände abzubiegen.

Hierbei kam es zur seitlichen Kollision.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell