LPI-NDH: Mopedfahrer verunfallt

Bad Langensalza (ots) - Im Zimmer eines Hotels an der Kurpromenade wurde in der heutigen Nacht ein Feueralarm ausgelöst. Ein Gast randalierte zunächst in einem Hotelzimmer und versuchte dieses anschließend in Brand zu stecken. Glücklicherweise schmorte der entzündete Gegenstand und griff nicht auf weiteres Mobiliar über. Der Mann wurde durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen und aufgrund seiner psychischen ...

