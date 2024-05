POL-NI: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Radfahrer

Nienburg (ots) - (Thi) Bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag den 14.05.2024 zwischen 11:45 Uhr und 12:20 Uhr die Geldbörse einer 65-Jährigen. Die 65-Jährige aus Lindhorst bemerkte erst an der Kasse des Aldi-Marktes in der Gewerbestraße, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei ...

