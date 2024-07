Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verdächtiges Ansprechen von Kindern beschäftigt die Polizei

Oberbergischer Kreis (ots)

Aktuell kursieren in den sozialen Medien Warnungen vor verdächtigen Personen, die aus einem Auto heraus Kinder auf ihrem Schulweg angesprochen haben sollen. Der Polizei wurden bislang Vorfälle in Gummersbach, Bergneustadt und Reichshof gemeldet. Diese geht den Hinweisen mit größter Sorgfalt nach, warnt aber vor ungewollter Panikmache in sozialen Netzwerken. Es ist wichtig, dass sich die Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer unmittelbar an die Polizei wenden, wenn der Verdacht besteht, dass ein Kind von einem Unbekannten auf verdächtige Art und Weise angesprochen wurde. Auch aufgrund der vielfachen Nutzung von Messenger-Diensten oder anderen Sozialen Medien im Zusammenhang mit dem verdächtigen Ansprechen von Kindern, gibt es sowohl unter den Eltern als auch an den Schulen und Kindergärten eine Unruhe, die sich täglich potenzieren und auf angrenzende Gebiete überschwappen kann. In der Folge sind etliche Eltern in solchen Situationen in größter Sorge. Die Beamten des Bezirksdienstes sind als Ansprechpartner zu relevanten Zeiten an den Schulen vor Ort. Alle Streifenwagenbesatzungen sind in solchen Fällen für die Sorgen und Nöte von Eltern und Kindern sensibilisiert. Statt der Verbreitung von möglicherweise falschen Informationen können Eltern auch selbst etwas tun: Beugen Sie vor, machen Sie Ihr Kind stark! Wichtig ist, dass Eltern mit ihren Kindern immer wieder über die wichtigsten Verhaltensregeln sprechen, an die sie sich halten sollen, wenn sie alleine unterwegs sind - auch beispielsweise auf dem Schulweg. Kinder sollten keine Angst haben, im Zweifelsfall selbst die Polizei zu rufen. 110 - diese Nummer kennen schon die Kleinsten. Und nicht jeder Verdacht bestätigt sich. Aus langjährigen Erfahrungen wissen wir, dass glücklicherweise in den allermeisten Fällen ein harmloser Sachverhalt zu Grunde liegt. Hinweise zu den aktuellen Vorfällen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Weitere Hinweise und einen Handzettel zum Download finden Sie auf der Internetseite der Polizei des Oberbergischen Kreises:

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/verdaechtiges-ansprechen-von-kindern-2

