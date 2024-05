POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW

Hachenburg (ots) - Am Sonntag, den 26.05.2024, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Leipziger Straße, in 57627 Hachenburg, aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in der Außenfassade eines Wohnhauses. Der Brand in der Außenfassade konnte durch die eingesetzten Feuerwehren Hachenburg, Müschenbach, Gehlert und Steinebach an der Wied schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden in ...

