POL-GM: Aufwendige Vermisstensuche führte zum Erfolg

Nümbrecht (ots) - In der Waschküche einer Klinik in Nümbrecht haben Unbekannte zwischen Freitag (28. Juni, 18 Uhr) und Montagmorgen, 9 Uhr, den Münzeinwurf einer Waschmaschine aufgehebelt. Die Unbekannten versuchten zunächst zwei Automaten aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. An einem dritten Automaten hatten sie schließlich Erfolg und entkamen mit Bargeld. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat ...

