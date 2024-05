POL-WHV: Einsatzlage in Schortens am 11.05.2024 - Gemeinsame Einsatzplanung durch die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und die Stadt Schortens - Abschlussmeldung

Varel (ots) - Ein 53-jähriger Führer eines E-Scooters kam am Donnerstag, 09.05.24, gegen 20:44 Uhr, im Kukshörner Weg in Varel beim Bremsen auf Schotter zu Fall und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Der Führer stand dabei unter Alkoholeinfluss (1,30 Promille). Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr