POL-WHV: Verkehrsunfall infolge Trunkenheit im Verkehr

Varel (ots) - Am Mittwoch, 08.05.24, im Zeitraum 02:00 Uhr bis 04:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Lichtkuppel auf dem Dach des an der Oldenburger Straße gelegenen Veranstaltungs- und Jugendzentrums in Varel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 942-104 Außerhalb der Geschäftszeit ...

mehr