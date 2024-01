Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der der Straße Rittersberg zu einem Einbruchdiebstahl in ein geparktes Auto. Hierbei schlugen die Täter die Fensterscheibe eines Pkw ein und entwendeten die schwarze Handtasche der 29-jährigen Geschädigten. Zeugen, die im fraglichen Tatzeitraum, im Bereich Rittersberg etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |pet

