Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen bei Verbrauchermarkt - Zeugen gesucht!

Jever (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 09.05.24 auf Freitag, 10.05.24, kam es im Bereich eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße in Jever zu diversen Sachbeschädigungen. Es wurden u.a mehrere Müllbehälter im Eingangsbereich in Brand gesetzt, ein Schaukasten teilentglast sowie Sitzgelegenheiten umgeworfen. Das Türglas im Haupteingangsbereich des Verbrauchermarktes wurde ebenfalls beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

